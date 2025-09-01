Boğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir cinayetinin faili davetiye ile girmiş, güvenliğin davetlileri arama yetkisi yoktur

30 Ağustos akşamı saat 19:30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana gelen olayda, 24 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, kendisinden ayrılmak isteyen 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla öldürdü. Kurtuluş, olayın ardından intihar etti.

Cinayetin ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik "güvenlik zaafiyeti" eleştirileri yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise katilin üniversitedeki etkinliğe girerken giriş prosedürlerini uyguladığı belirtilirken, güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığı ifade edildi.

"Failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir"

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"30 Ağustos 2025 Tarihinde Kampüsümüzde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklama; 30 Ağustos 2025 akşamı kampüsümüzde yaşanan elim hadise hepimizi derinden sarsmıştır. Merhume Hilal Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir.

Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir.

Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."