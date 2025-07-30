Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Bu yeni göreviyle birlikte İnci, halihazırda sürdürdüğü diğer üst düzey pozisyonlara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atanan isimler arasında Naci İnci'nin yanı sıra Mehmet Bulut, Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan da yer aldı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımına göre, Rektör İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinin yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konsey Üyeliği gibi önemli pozisyonları da sürdürüyor.

Uludağ'ın paylaşımına göre İnci, bu görevlerden maaş veya huzur hakkı alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nin "kayyım" rektörü Mehmet Nabi İnci'yi, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atadı.



İnci, şu anda 4 makamı işgal ediyor ve ayrı ayrı hepsinden maaş veya huzur hakkı alıyor.



+Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü



+Turkcell Yönetim Kurulu… pic.twitter.com/x4ZH2BYJAY — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 30, 2025

Aynı zamanda, TÜBİTAK Yönetim Kurulu'na atanan Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliği ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürdüğü ifade edildi.