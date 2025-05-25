Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti
Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölüm başkanlığını 22 yıl yürüten Emeritus Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Oya Başak hayatını kaybetti.
Başak’ın ölüm haberi duyulduktan sonra arkadaşları ve öğrencileri onun için paylaşımlar yaptı. Bilgisayar mühendisi ve akademisyen Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Boğaziçi Üniversitesi’nin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.
Boğaziçi Üniversitesinin efsane hocası Prof. Dr. Oya Başak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.— Cem Say (@say_cem) May 25, 2025
Oya Hocamız, şu yazıyla üniversiteye giriş kartları iptal edilen 10 değerli profesörden biriydi.
Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak. pic.twitter.com/rcLmvHOMBA
Say, aynı paylaşımda, Prof. Başak’ın üniversiteye giriş kartı iptal edilen 10 akademisyenden biri olduğunu hatırlatarak, "Bu belgede geçen her isim kuşaklar boyunca hak ettiği şekilde hatırlanacak" dedi.