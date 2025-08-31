  1. Ekonomim
Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen Hilal Özdemir defnedildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen Hilal Özdemir defnedildi
Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla öldürülen Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özdemir, dün ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

