Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi

15 yaşındaki Hilal Özdemir’in Boğaziçi Üniversitesi’nde çalıştığı düğün organizasyonu işletmesinin önünde Ayberk Kurtuluş isimli çok sayıda suçtan kaydı olan kişi tarafından öldürülmesini protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Güney Kampüs önünde toplanan öğrencilere izin verilmedi, gözaltılar yaşandı. Polis, açıklama yapmak isteyen öğrencileri abluka altına aldı. Abluka altındaki öğrenciler, sık sık “Polis defol, bu sokaklar bizim!”, “Katillerden hesabı gençlik soracak”, “Kayyum defol, üniversiteler bizimdir” sloganları attı.

“Boğaziçi’nde sermayenin ne işi var?”

Abluka altında açıklama yapan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi’nde düğün organizasyonu yapılmasını ve 15 yaşındaki bir çocuğun çalıştırılmasını eleştirdi. Öğrenciler şu ifadeleri kullandı:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde sermayenin ne işi var? Bir düğün organizasyonunun ne işi var, bu durumu kabul etmiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir düğün organizasyonunda nasıl oluyor da 15 yaşında Hilal Özdemir çalışabiliyor? 15 yaşında bir çocuk işçi çalışabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne akademisyenler, öğrenciler, mezunlar giremezken nasıl oluyor da 24 tane suç kaydı olan bir fail, bir erkek girebiliyor? Üniversiteyi kendi malı zannediyorlar. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Üniversiteler bizimdir diyoruz. Biz orada eğitim görüyoruz. Ama yaşanan süreçlerden kaynaklı bir kadın olarak hiçbirimizin üniversitelerde güvenliği yok. Bir üniversiteli olarak hiçbirimizin geçiminin garantisi yok. Biz bu şartlar altında yaşama zorunluluğuyla bırakılıyorsak ve barınma alanımız üniversitelerin ta kendisiyse biz bu duruma karşı çıkıyoruz.”

Öğrenciler ayrıca, “Katiller dışarıda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor, kampüslerimizde çocuk işçi çalıştırılıyor ama öğrencilerin yürüyüşü engelleniyor. Katilleri, kayyumları korumaya çalıştığınızı biliyoruz. Ama biz susmuyoruz!” diyerek tepki gösterdi.

“Polis müdahalesi ve gözaltılar”

Polis ekipleri, açıklama yapmak isteyen öğrencilerin etrafını çevirerek ablukaya aldı. Müdahale sırasında bazı öğrenciler gözaltına alındı. Bir öğrencinin sürüklendiği görüldü. Öğrenciler ise polis engellemelerine rağmen eylemlerini sürdürdü.