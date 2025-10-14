  1. Ekonomim
Boğaz’ın en pahalı noktası! Rus Oligark'ın villasının son hali görüntülendi

Boğaz’ın incisi olan ve Rus iş adamı sahibi olduğu iddia edilen Üsküdar Vaniköy'deki lüks villada restorasyon çalışmaları tamamlandı. Villanın son hali havadan görüntülendi.

Boğaz'ın en gözde noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'de bulunan ve Rus iş adamı sahibi olduğu iddia edilen lüks villadaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Lüks villa kaçak inşaat iddialarıyla gündeme gelmişti

Daha önce lüks villa, kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti. 

Rus Oligark'ın ihtişamlı kalesi havadan göz kamaştırıyor

Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti.

İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı.

Adnan Oktar'a ait olan villa Rus iş adamına satılmıştı

İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu. Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.

