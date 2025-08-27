Boğulmak üzere olan kişiyi vapurdaki yolcular fark etti: Denizde can pazarı kamerada

  1. Ekonomim
Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Eminönü açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vapur yolcuları fark etti. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay akşam saatlerinde Eminönü açıklarında meydana geldi. Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

