Bolat: Dış ticaretteki iyileşme, sürdürülebilir büyümenin teminatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşme ve net ihracatın büyümeye pozitif katkısının, Türkiye ekonomisinin dirençli yapısını desteklediğini söyledi.

Bolat, dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı GSYH rakamlarını değerlendirdi.

Bolat, "2024 yılına ilişkin büyüme verileri, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşme ve net ihracatın büyümeye pozitif katkısı, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Bolat, sosyal medya paylaşımında şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE EKONOMİSİ 18 ÇEYREKTİR ÜST ÜSTE İSTİKRAR İÇİNDE ÜRETİMİ ARTTIRIP BÜYÜMEYE, İSTİHDAMI ARTTIRIP İŞSİZİLİĞİ 21 AYDIR TEK HANEDE TUTMAYA, BÜYÜMENİN MOTORU OLARAK İHRACATI ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR.

Türkiye ekonomisi 2024 yılında %3,2 oranında büyürken net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1,1 puan olmuştur. Böylelikle Türkiye ekonomisi son 4,5 yıldır, 18 çeyrektir üst üste büyümeye devam etmiştir.

Bu büyüme oranıyla ülkemiz verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında 3’üncü ve G-20 ülkeleri arasında 5’inci olmuştur.

2024 yılında cari fiyatlarla GSYH, 1 trilyon 322 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yeniledi.

Kişi başına düşen GSYH, bir önceki yıla göre %16,8 artarak, tüm zamanların rekoru olan 15 bin 463 dolara yükselmiştir.

İhracatın ekonomik büyümeye katkısı 2023 yılında %-3,1 ile küçülme olumsuz yönde iken, 2024 yılında %1,1’e yükselerek ekonomik büyümeye güçlü katkı vermiştir.

2024 yılındaki %3,2’lik reel büyüme oranına en güçlü katkıyı, net mal ve hizmet ihracatı %1,1 ile, yatırımlar %1,0 ile ve özel nihai tüketim %2,8 ile vermişlerdir.

Yatırım, üretim ve ihracat artışı, istihdama da olumlu katkılar yapmıştır. 2025 Ocak ayında son 13 yılın en düşük işsizlik oranı %8,4, yaklaşık 3 milyon kişi ile azalan işsizlik sayısı ve Ocak 2024 – 2025 arası son 12 ayda 501 bin yeni istihdam artışı başarılmıştır. Son 21 aydır işsizlik oranının tek hanede kalması sağlanmıştır.

Güçlü Büyüme Trendi Devam Ediyor:

Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,9, 2021 yılında %11,4, 2022 yılında %5,5, 2023 yılında %5,1 oranında büyüme kaydetmişti.

2024 yılının ilk çeyreğinde %5,4, ikinci çeyreğinde %2,4, üçüncü çeyreğinde %2,2 ve dördüncü çeyreğinde %3,0 büyüyerek 2024 yıl genelinde %3,2 oranında büyümüştür.

Cari Fiyatlarla GSYH’de Rekor:

2022 yılında 906 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 130 milyar dolara yükselmişti.

2024 yılında ise bunu da aşarak %17,0 artışla 1 trilyon 322 milyar dolara ulaşmıştır.

Kişi Başına Düşen GSYH’de Rekor:

2022 yılında %11 artışla 10.659 dolara yükselen kişi başına düşen GSYH, 2023 yılında %24,2 artışla 13.243 bin dolara yükselmişti.

2024 yılında, 2023 yılındaki rekorunu yenileyerek %16,8 artışla 15 bin 463 dolara yükselmiştir.

Net Mal ve Hizmetler İhracatı ile Yatırımlar Büyümeye Önemli Katkı Sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı reel olarak %0,9 oranında artarken mal ve hizmet ithalatı %4,1 oranında azalmıştır.

Böylelikle 2024 yılındaki %3,2’lik büyümenin 1,1 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. Halbuki 2023’te %-3,1 ile negatif etki vardı.

2024 yılı ekonomik büyümede yatırımların katkısı 1 puan ve özel nihai tüketimin katkısı 2,8 puan olarak güçlü gerçekleşmiştir.

Büyümede izlenen bu başarı istihdam rakamlarımıza da yansımaktadır. 2024 yılında istihdamımız tarihi rekor düzeylerde seyrederken, istihdam oranı ortalama %49,5 (OVP: 49,4) ile 2005'te başlayan serinin en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılında işsizlik oranı ortalama %8,7 (OVP: %9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün açıklanan 2025 yılı ocak ayı verilerinde de bu tablonun devam ettiğini görüyoruz. İşsizlik oranı ocak ayında %8,4’e gerileyerek mayıs ayı ile birlikte 2013 yılından sonraki en düşük seviyelerine inmiştir. Son 21 aydır işsizlik oranının %10’nun altında kalması sağlanmıştır. Ocak ayı itibarıyla son bir yılda 501 bin kişi yeni istihdam meydana gelmiştir. Böylece ekonomimiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracat öncelikleri doğrultusunda büyümektedir.

Değerlendirmemiz:

2024 yılına ilişkin büyüme verileri, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşme ve net ihracatın büyümeye pozitif katkısı, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”