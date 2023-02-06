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Bölgedeki turistler Antalya'ya gönderiliyor

Deprem bölgesinde, bir çok turist mahsur kaldı. Havaalanlarının kapatılması nedeniyle İstanbul'a dönemeyen turistler Antalya'ya gönderiliyor.

Haber Merkezi
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Bölgeye giden ve İstanbul’daki kötü hava koşulları sebebiyle dönemeyen turist de bölgede mahsur kaldı. EKONOMİ’nin turizm temsilcilerinden aldığı bilgilere göre deprem bölgelerinde otellerde konaklayanlar artçıların etkisiyle, dışarıda bekliyor. Bölgede bir koordinasyon sağlanamasa da birçok afetzedenin Antalya’daki otellere doğru yola çıktığı belirtiliyor.