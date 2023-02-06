Bölgedeki turistler Antalya'ya gönderiliyor

Bölgeye giden ve İstanbul’daki kötü hava koşulları sebebiyle dönemeyen turist de bölgede mahsur kaldı. EKONOMİ’nin turizm temsilcilerinden aldığı bilgilere göre deprem bölgelerinde otellerde konaklayanlar artçıların etkisiyle, dışarıda bekliyor. Bölgede bir koordinasyon sağlanamasa da birçok afetzedenin Antalya’daki otellere doğru yola çıktığı belirtiliyor.