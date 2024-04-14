'Bölgemizi tehdit eden saldırıları büyük endişeyle izliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel,sosyal medya hesabından, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yapan Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" vasiyetinin hatırlanması ve sahiplenilmesi gerektiği bir dönemde olunduğunu vurguladı.

Özel, şunları kaydetti:

"Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken, ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacak. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."