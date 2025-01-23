Bolu Başsavcısı facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'de

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve beraberindeki heyet, yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı.

Yaklaşık 5 dakika inceleme yaptı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve beraberindekiler, inceleme yapmak üzere 238 kayıtlı misafirin bulunduğu ve çıkan yangın sonucu 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel’e geldi. Heyet ilk olarak yanan otelin ön kapısından baret ve maske takarak yaklaşık beş dakika inceleme yaptı.

İçerideki incelemeyi bitiren heyet, daha sonra itfaiye ekiplerinin zorlukla müdahale ettiği ve en çok hasarın bulunduğu otelin yamaçtaki arka cephesine geçerek dışarıdan incelemelerini sürdürdü.