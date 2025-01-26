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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından BoluAdliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Tutuklu sayısı 18'e yükseldi

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gazelle Otel Genel Müdürü A.D'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

 

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