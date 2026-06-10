Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Müşteki Öznur Çağalı’nın verdiği ek ifadenin ardından, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, dosyadaki yeni değerlendirmeler doğrultusunda başlatıldığı ve adli sürecin devam ettiği belirtildi.
Müşteki Öznur Çağalı’nın yeni ifadesinin ardından, tutuklu Tanju Özcan hakkında yeni bir hukuki süreç başlatıldı.
Adli süreç başladı
Edinilen bilgilere göre, Özcan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 102/2 ve 102/3-b maddeleri kapsamında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Soruşturmanın, müştekinin verdiği ek ifade sonrası dosyada yeni değerlendirmelerin yapılmasıyla gündeme geldiği ifade edilirken, süreçle ilgili adli makamların çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.