Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında tutuklama talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık, Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Tanju Özcan ve beraberindeki isimler 28 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Tanju Özcan ve beraberindeki isimler 28 Şubat tarihinde gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Özcan ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, belediye meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ile Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin de bulunuyor.