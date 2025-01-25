Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Sözcü TV yayınına katılan Özcan, bakan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade edip “Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez yargılanmalı” dedi.

‘İtfaiye müdürü dava açılabilir korkusu yaşamış olabilir’

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü’nün eksiklikler belirlenmesine rağmen bu durumu gerekli makamlara bildirmemesine ilişkin “söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini” iddia eden Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

“İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, ‘Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun’ diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan’ın açıklamalarından sonra öğrendim.”

Cemal Enginyurt: Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani

İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt ise Özcan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Enginyurt, “Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu… Allah’tan korkulur, kuldan korkulur mu?” diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tartışmaya ilişkin özetle şunları söyledi:

‘Bakan itiraf etti’

"Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Bugün sayın bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını itiraf etti. Turizm merkezi olduğunu itiraf etti ve bakanlık tarafından buraya teşvik verildiğini de itiraf etti.

‘Yönetmeliğe ek madde konuldu’

Bazı konularda da kıvırdı. 'İtfaiye yönetmeliğini bilmem' dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki 'yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir.' Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. 'Yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz' diyor. Yok öyle bir mevzuat.

‘Bakan mevzuatı bilmiyor’

Yönetmelik revize edildi. Turizm Bakanlığı’nın görüşü alındı. Ek birinci madde diyor ki ‘Yangın belgesi inceleme sonunda verilir’ diyor. Biz vermedik. Diyelim ki verdik bundan sonra belirli periyotlarla denetler diye bir ifade yok. Hangi kuruma 'sen bir kez denetim yaptın sürekli denetleyeceksin' diyor. Yok. Bakan mevzuatı bilmiyor

‘Tüm yetkileri uhdesinde topladı’

Ahmet Hakan soruyor ama sayın Bakan bilmiyor. Çaresiz. Sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmiyor. Çok üzüldüm. 'Mevzuatta boşluk var' diyor. E peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak. 'Ben yasa çıkarttım' diyor. CHP AYM’ye gitti diyor. Evet sayın Bakan geldiğinden beri belediyenin otellerle yetkilerini sürekli kısıtlıyor. Kendi uhdesinde topluyor. Sonra diyor ki 'ben nasıl denetim yapayım.' Peki sen neden denetleme yetkilerini alıyorsun.

‘Neden İl Özel İdare'den bir kişi bile gözaltında değil’

'Özel İdare'nin münhasıran yetki alanıdır' diyor. Burada bir soruşturma var. Özel İdare'den tek gözaltı yok. Ruhsatları özel idare vermiş oradan tek bir gözaltı yok. Soruyorum buradan.

Sayın Bakan verecek bir cevap olmayınca saçmalıyor. Yetkimiz de yok zorunluluğumuz da yok. Olacaksa da zaten Bakanlık getirecek bu zorunluluğu. Sayın Bakan verecek cevabı olmadığı için saçmaladı

‘Bakan konudan haberdar değil’

Şu anda 3 görevlimiz gözaltında. Neden gözaltında olduğunu bilmiyoruz. Neden Özel İdare'de yok. Turizm Bakanı sanki sütten çıkmış ak kaşık. Bütün yönetmeliklerde yetkiler bakanlığın elinde. Bu otelde İSG uzmanı olması gerekiyor. Burada var mı ondan da haberdar değil bakan. Bu otelin müşterisi sayın bakan. Maalesef üzülerek söylüyorum. Otelin sahibi de bahsettiği ajans seçimler yapılıyor falan onlar da hikaye. Yok böyle bir şey. Daha bir çok şey var.

‘İstifa etmesi yetmez yargılanmalı’

Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum.

Bakın Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri ‘Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz demişler. O bilirkişi heyetine o zaman affınızı isteyin deyip heyeti değiştiriyorlar."