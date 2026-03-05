Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı: ŞOK Market’ten açıklama geldi

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketlerden yasa dışı kaynak temin ederek burs amacıyla kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Gazeteci Zafer Şahin, ŞOK Marketleri'nin de bu konuda şikayetçiler arasında olduğunu öne sürmüştü.

Şok Market'ten Zafer Şahin'e yanıt

ŞOK Marketler, Zafer Şahin'in iddiasına kurumsal bir yanıt verdi. Zafer Şahin'in iddialarını "gerçek dışı" olarak nitelendirirken, Tanju Özcan'ı şikayet eden marketlerin de kendilerine ait olmadığı söyledi.

Özellikle iktidara yakın medyada, Şok Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu'nun, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun babası olması sebebiyle "Şikayet eden CHP'li" manşetleri atılmıştı.

ŞOK Marketler'in açıklaması şöyle:

"Sayın Zafer Şahin, ŞOK Marketler’in Tanju Özcan’dan şikayetçi olduğuna dair mesnetsiz ve gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir.

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve yöneticileri tarafından bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yapılmış bir suç duyurusu veya şikayet bulunmamaktadır.

Kurumumuz soruşturma dosyasında anılan süreçleri yakından takip etmekle birlikte, bu konularda tarafımızca başlatılmış bir hukuki aksiyon söz konusu değildir. Markamızın siyasi tartışmaların veya spekülasyonların bir parçası haline getirilmemesini rica eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”