Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ziyareti öncesi helallik istedi



Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ile 8 Aralık Pazartesi günü umreye gideceklerini bildirdi. Ziyaretin daha önce planlandığını ancak çeşitli nedenlerle ertelendiğini aktaran Özcan, "2023 Şubat'ında gitmeyi planlamıştık ama deprem oldu. Tabii deprem bölgelerine ve çalışmalara yoğunlaştığımız için gidememiştik. Bu sene kasım ayında gitmeye karar verdik, hatta 3 veya 4 Kasım için tarih almıştık ama tuhaftır, Suriyelilerle ilgili devam eden eski bir dosyam var. Daha ilk duruşması bile yapılmadan yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. O yüzden kasım ayında da gidemedik. Yaklaşık 10 gün önce yurt dışına çıkış yasağımız kalkar kalkmaz hemen tarihimizi aldık. Allah nasip ederse yarın gidiyoruz" dedi.

"Kendi bütçemle gidiyorum"

Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bolu halkının büyük bir kısmı gidecek olmamızdan mutlu oldu ancak ben kimseyi mutlu etmek veya kimseye yaranmak için umreye gidiyor değilim. Bunu kendi iç dünyamla ve inancımla ilgili olarak değerlendiriyorum. Nedense umreye gitmeme karşı çıkan bir kesim de var. Onlara da şunu söylüyorum; kardeşim ben umreye vatandaşın vergisiyle gitmiyorum, kendi bütçemle gidiyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ben insanların kime, neye inandığını, mezheplerini sorgulamıyorsam, kimse de benim inançlarımı sorgulamamalı."

"Helallik istiyorum"

Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Tanju Özcan, "Bu zamana kadar belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalıştık, hala da çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı bilmeden, istemeden kırdığımız, üzdüğümüz Bolulular varsa helallik istiyorum. Benden yana da eğer hakkımız birilerine geçtiyse, ben de hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özcan ve Sarıyıldız'ın, bir haftalık ziyaretin ardından kente döneceği öğrenildi.