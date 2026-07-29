Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan CHP'den istifa etti

Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, yaptığı açıklamada belediye meclisi üyeleriyle birlikte CHP'den istifa etme kararı aldıklarını belirtti.

Siyasi hayatlarına Yeni Parti çatısı altında devam edeceklerini kaydeden Özcan, "Bu karar, ne geçmişimize sırt çevirmek ne de bugüne kadar verdiğimiz mücadeleden vazgeçmektir. Tek amacımız, Bolu'muza ve milletimize daha güçlü hizmet edebilmektir. Yolumuz dün de Atatürk'ün yoluydu, bugün de Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in yoludur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bugün de tek önceliğimiz Bolu olacaktır. Ayrıştıran değil, birleştiren; ötekileştiren değil, kucaklayan bir anlayışla Bolu'muz ve ülkemiz için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu kararın Bolu'muza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.