  3. Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu
Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan seçimde Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine 19 oy ile CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan seçildi.

Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. AK Parti’nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyda kaldı.

Ne olmuştu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karar sonrası Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Özcan'dan boşalan başkanlık görevine, cuma günü (bugün) belediye meclisinden yeni bir başkanvekili seçilmesi kararlaştırılmıştı.

