Bolu Belediyesi soruşturması: Dün serbest bırakılan 3 kişi bugün yeniden tutuklandı

Bolu Belediyesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramanın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine Cihan Tutal, Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, jandarma ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.