Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'ın yerine başkan vekili için seçim tarihi belli oldu

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bolu Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 6 Mart'ta toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarihli ve 2026/48 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Tanju Özcan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 03.03.2026 tarihli ve 126924 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Bolu Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere, Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 06 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Bolu Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."

Ne oldu?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel gözaltına alınmıştı.

Bolu Sulh Ceza Mahkemesi; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına karar vermişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediyesi meclis üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.