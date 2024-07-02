Bolu Belediyesi’nden dev satış! 45 milyon 300 bin liralık arsa satışa çıkarıldı

Kapalı teklif usulüyle ihale şeklinde yapılacak olan satışa isteyen herkes katılabilecek.

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir arsanın satışı yapılacak. Karaçayır Mahallesi’nde 1355 ada 9 parselde bulunan arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacak satışlar Belediye Hizmet Binası’nın toplantı salonunda yapılacak.

Arsanın ihalesi 23 Temmuz saat 14.00’te yapılacak. 45 milyon 300 bin liraya satışa sunulacak olan arsanın geçici teminat bedeli ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler şu adresten ihaleler kısmından detaylı bilgilere ulaşılabilecek.