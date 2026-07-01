Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha: Özel Kalem Müdürü dahil birçok kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi’ne yapılan operasyon kapsamında Jandarma ekipleri özel kalem müdürünün aralarında olduğu şahısları gözaltına aldı.
Bolu’da belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışmada, aralarında Özel Kalem Müdürü’nün de yer aldığı bazı isimler gözaltına alındı.
Bolu'da sabah saatlerinde yapılan operasyon, belediye birimlerinde hareketliliğe neden olurken, gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.
Jandarmadan eş zamanlı operasyon
Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında bazı belediye personeli ve ilgili şahısların gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve ekiplerin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Soruşturma sürüyor
Yetkililer, operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi açıklamanın soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini belirtti. Çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.