Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma: Jandarma 2 ayrı adreste arama yaptı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan’da ise CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında ise 10 Nisan’da gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Soruşturma devam ederken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Parti Sokak’taki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde arama yapıldı.

Ekiplerin iki binada arama çalışmaları devam ediyor.