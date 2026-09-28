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Bolu Belediyesi'ne zimmet soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı

Bolu’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “zimmet” soruşturması kapsamında, S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle iş yapan firmalara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Bolu Belediyesi'ne zimmet soruşturması: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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