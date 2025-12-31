Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kar küreme faaliyeti devam ediyor

AA'daki habere göre karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağır tonajlı araçların sürücüleri geri dönüyor

Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

İstanbul istikametinde de ağır tonaj yasağı

Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor.