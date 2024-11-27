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Bolu Dağı Tüneli çıkışında kazalar trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar, İstanbul istikametinde aksamaya neden oldu.

Haber Merkezi
AA
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Bolu Dağı Tüneli çıkışında kazalar trafiği aksattı
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında başka bir tıra çarptı. Bir süre sonra aynı yönde giden otomobil ise refüjdeki kar kütlesine çarptı.

Kazalarda yaralanan olmazken, karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve bölgede tuzlama çalışması yapılmasının ardından yeniden sağlanmaya başladı.

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