Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici süreyle ulaşıma kapanıyor
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün ulaşıma kapatılıyor. Çalışmalar 50 gün sürecek.
Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimde, tünel uzatma çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.
Buna göre, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüp, 67 metre uzatılacak. Ayrıca iki viyadükte 4 adet genleşme derzi de değiştirilecek.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü, bu çalışmalar nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.
Sürücüler, alternatif olarak Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Çalışmaların 50 gün sürmesi bekleniyor.