Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici süreyle ulaşıma kapanıyor

Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimde, tünel uzatma çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüp, 67 metre uzatılacak. Ayrıca iki viyadükte 4 adet genleşme derzi de değiştirilecek.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü, bu çalışmalar nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Çalışmaların 50 gün sürmesi bekleniyor.