  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici süreyle ulaşıma kapanıyor
Takip Et

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici süreyle ulaşıma kapanıyor

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün ulaşıma kapatılıyor. Çalışmalar 50 gün sürecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici süreyle ulaşıma kapanıyor
Takip Et

Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimde, tünel uzatma çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Buna göre, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüp, 67 metre uzatılacak. Ayrıca iki viyadükte 4 adet genleşme derzi de değiştirilecek.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü, bu çalışmalar nedeniyle bugün saat 08.00 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Çalışmaların 50 gün sürmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecekMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları iç bölgelerde düşüş gösterecekGündem
Son dakika… Malatya’da depremSon dakika… Malatya’da depremGündem
Son dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldüSon dakika: Hamas Lideri Haniye öldürüldüDünya
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
İş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Haniye’nin katledilmesini lanetliyoruz
Son dakika: Usta oyuncu Genco Erkal hayatını kaybetti
Son dakika: Usta oyuncu Genco Erkal hayatını kaybetti
THY Beyrut seferlerinin tümünü iptal etti
THY Beyrut seferlerinin tümünü iptal etti
Son dakika… Malatya’da deprem
Son dakika… Malatya’da deprem
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girecek
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girecek