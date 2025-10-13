Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü hafta içi 5 saat kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli hafta içi her gün 10.00-15.00 saatlerinde kapalı olacak. Güzergahta ulaşım, D-100 kara yolundan sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.
İstanbul istikametinde çalışma yapılacak
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.
Hafta içi her gün 5 saat kapalı olacak
Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.
Güzergah değişikliği uyarısı geldi
31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.
Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.