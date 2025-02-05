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Bolu Dağı'nda kar alarmı: Yağış aniden bastırdı, tırlar yolda kaldı

Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından Bolu Dağı’nda kar yağışı aniden bastırınca tırlar yolda kaldı. Kalan araçlar da polis ekiplerince geri döndürülürken, yolun her iki şeride de büyük araç geçişine kapatıldı.

İHA
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Bolu Dağı'nda kar alarmı: Yağış aniden bastırdı, tırlar yolda kaldı
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Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu.

Yollar bir anda beyaza bürünürken her iki istikamette de bazı tırlar yolda kaldı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede tırlar yolda kalınca, küçük araçlarda polis ekiplerince geri döndürüldü. Bölge trafik ekiplerinin çalışmalarıyla küçük araçların tamamı yoldan gönderilirken, büyük araçların geçişi ise her iki istikamette de durduruldu.

Karayolları ekipleri de bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, hem İstanbul istikametine hem de Ankara istikametine Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor. Öte yandan yolda kalan sürücüler, "Karayolları yolu sıyırırsa burada araç kalmaz. 10-15 dakika oldu. Kar aniden bastırdı" ifadelerini kullandı.

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