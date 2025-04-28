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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Haber Merkezi
AA
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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü
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Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.

Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

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