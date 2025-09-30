Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

  1. Ekonomim
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerine sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler dikkatli seyretti.

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

