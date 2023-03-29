Bolu Dağı'nda tır devrildi: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu D-100 karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
İHA
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Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.