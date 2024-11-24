  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı: D-100 kara yolu ulaşıma kapandı
Takip Et

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı: D-100 kara yolu ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiği durduruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı: D-100 kara yolu ulaşıma kapandı
Takip Et

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor.

Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından geçişlere tekrar izin verilecek.

Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalıAnkara Valiliği'nden buzlanma uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalıGündem

 

TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıTAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıGündem

 

Gündem
Kandilli duyurdu! Tunceli'de deprem meydana geldi
Kandilli duyurdu! Tunceli'de deprem meydana geldi
Özgür Özel Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Özgür Özel Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Özgür Özel: Türkiye'nin toplum sözleşmesi inşa etmeye ihtiyaç var
Özgür Özel: Türkiye'nin toplum sözleşmesi inşa etmeye ihtiyaç var
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı
Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te öğretmenleri ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te öğretmenleri ağırladı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı