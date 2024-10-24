Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis - Araçların sisli yollarda ilerlemesi Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sis lambaları ile akış sağlanıyor
Güzergahta bulunan sis lambaları da sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız çalışıyor. Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkisini gösterdi.