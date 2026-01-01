Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine açıldı

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Ankara istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla araçların geçişine tekrar açıldı.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı geçidini kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyararak, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynaşlı-Gerede kesimi geçici olarak kapatıldı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını alıntılayarak ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

Ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmediği bildirilen paylaşımda, sürücüler, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava durumuna uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimler tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıldı.

Kars-Erzurum kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kars-Erzurum kara yolunda, kayan bir tır nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kars şehir merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.

Kar ve tipi nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde bir tır buzlanmadan dolayı kaydı.

Söz konusu yolda ulaşımın aksamaması amacıyla geçici olarak ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

Bazı sürücüler yoğun buzlanmadan dolayı geri dönmek zorunda kaldı.

Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolu kullanacak diğer araç sürücülerinin tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'da da kar ve tipinin etkisini arttırdığı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.