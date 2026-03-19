Bolu geçişinde Ramazan Bayramı trafiği başladı
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu’nun ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafiğin akıcı yoğunluğu havadan dronla görüntülendi.
Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu denk gelerek kısa olması nedeniyle Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde yollarda araç yoğunluğu oluşmadı.
Otoyolun Köroğlu Rampaları geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.Trafiğin akıcı yoğunluğu havadan dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.