Bolu Gerede’de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık bölgeye yayıldı. Karapazar köyü yakınlarında çıkan yangına müdahale etmek üzere çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevlerin, bitişikteki ormanlık alanda örtü yangını şeklinde ilerlediği belirtildi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gerede’de ormanlık alana sıçrayan yangına havadan müdahale ediliyor.

Alevlerin kontrol altına alınması ve yangının ağaçların tepe noktalarına ulaşmasının önlenmesi için 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. Çok sayıda arazöz de karadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, yangının ormanlık alanda yayılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

Bölgede havadan ve karadan başlatılan söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.Yangın bölgesinde dumanların geniş bir alana yayıldığı görüldü.