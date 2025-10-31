Bolu Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı mı? Halit Ergül kimdir, nereli?

Halit Ergül, uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Son olarak Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal oteli ile gündeme geldi. Karar duruşmasında ise müebbet hapis cezası ile tutuklandı. Peki Halit Ergül kimdir, nereli ve ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

Bolu Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı mı?

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının davasında mahkeme heyeti, 20’si tutuklu 32 sanık hakkında verilen cezaları açıkladı.

Otel sahibi Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Emir Aras, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.

Halit Ergül kimdir, nereli?

Halit Ergül, Bolu'da doğup büyümüş ve çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Turizm sektörüne olan ilgisi, kariyerine yön vermesinde etkili olmuştur. İlk olarak Bolu'da Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak sektöre adım atan Ergül, turizmdeki çalışmalarını bu bölgede sürdürmüştür.

2019 yılında kayınbabası Mazhar Murtezaoğlu'nun vefatıyla birlikte, Grand Kartal Otel'in yönetimini devralan Halit Ergül, otelin gelişimi için önemli projeler hayata geçirmiştir.

Halit Ergül, yalnızca otel işletmeciliğiyle değil, turizm sektörüne olan katkılarıyla da tanınmaktadır. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere imza atmıştır. Ayrıca, Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmaktadır.

Halit Ergül'ün eşi olan Emine Ergül, Grand Kartal Otel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda otelin ilk kurucusu Mazhar Murtezaoğlu'nun kızıdır. Son olarak, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketiyle gündeme gelmiştir. Bu olayla ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.