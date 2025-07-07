Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası başladı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

"Bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin heap vermesini talep ediyoruz"

Aileler, otelde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin duruşmayı takip etmek üzere özel olarak oluşturulan Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonuna geldi.

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yangında "göz göre göre gelen bir katliam"ın yaşandığını belirterek, "Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'daki en büyük ve en bilinen otellerden biri. Otelin sahipleri ve yöneticileri, bu binayı avuçlarının içi gibi tanıyordu. Yangın riskini, güvenlik açıklarını, eksik yangın tüplerini, olmayan yangın merdivenlerini, yıllardır bakımı yapılmayan sistemleri biliyorlardı." diye konuştu.

Kotan, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını dile getirerek, "Ne yazık ki yangın sırasında bile otelin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadı. Ne bir uyarı verdiler ne bir alarm sistemi devreye girdi. Misafirler tek bir kelimeyle, tek bir işaretle bile uyandırılmadı. Onlar arabalarını kurtarmaya giderken bizim canlarımız içeride dumandan boğuluyordu. Sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş meyvelerini yiyorlardı. Bu nasıl bir umursamazlık, nasıl bir merhametsizlik, nasıl bir vicdansızlıktır?" ifadelerini kullandı.

Olaydan bir ay önce hazırlanan, otelde yangın önlemlerinin eksikliğini ortaya koyan ancak otel sahiplerinin masraflı olur gerekçesiyle geri çektirdiği denetim raporunu bildiklerini aktaran Kotan, şöyle devam etti:

"Bu ihmale göz yuman yetkilileri, yangının söylenenden daha erken başladığını, yangın anında ayrıcalıklı misafirler için yapılan kurtarma operasyonunu, otel yöneticileri ve personelinin kurtulduğunu, bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen altın zamanın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını kurtarmak için kullanıldığını, karartılan delileri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz."

Kotan, yargılama sürecinin şeffaflıkla yürütülmesi ve tüm gerçeklerin gün ışığına çıkmasını istediklerini dile getirerek, "Bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin, her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Bugün sanık sandalyesinde oturanlara ek olarak, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz." dedi.

Yakınları için dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Kotan, "Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa bu katliama ortak olur. Bu dava sadece bir adalet arayışı değil bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya'da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız, evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için." diye konuştu.

Yangında kızı Lalin ile yaşamını yitiren Ceren Yaman Doğan'ın eşi Rıfat Doğan da AA muhabirine, adaletin yerini bulanacağına inandıklarını söyledi.

Doğan, davadan çıkacak karar sonucunda yiten canların geri gelmeyeceğini bildiklerini belirterek, "Bundan sonra tüm kurumların, tüm işletmelerin yaptıkları işte ve attıkları imzada, imzanın ağırlığını taşımasını ve işlerini tam olarak yapmasını sağlamasını gösterecek emsal kararın çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Yangında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın babası Macit Karataşlı da yangında sorumluluğu olanların en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Başka canlar yanmasın, örnek olsun." ifadesini kullandı.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.