Bolu Valiliği'nden 'yoğun kar' uyarısı: 20 santimi aşacak

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle yazılı bir uyarı yayımladı. 'Meteorolojik Uyarı' başlığıyla yapılan duyuruda, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacağı bildirildi.

Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don tehlikesi

Valilik, yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.