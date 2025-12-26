Bolu Valiliği'nden 'yoğun kar' uyarısı: 20 santimi aşacak
Bolu Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı belirtilerek, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Bolu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle yazılı bir uyarı yayımladı. 'Meteorolojik Uyarı' başlığıyla yapılan duyuruda, kar yağışının bugün saat 23.00 sıralarında başlayacağı bildirildi.
Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor
Valilikten yapılan açıklamada, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı vurgulandı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlı havanın, 28 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don tehlikesi
Valilik, yağışla birlikte oluşabilecek muhtemel risklere karşı da uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.