Bolu ve Bolu Dağı yolunda yoğun kar! Karla mücadele çalışması başlatıldı

Bolu şehir merkezinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Bolu’da gün boyu etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede yeşil alanları ve yürüyüş noktaları beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte şehir merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı: Karla mücadele sürüyor

Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Görüntülenen bölgede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolun asfalt zemini kısa sürede karla kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına gerilemesiyle birlikte sürüş güvenliği açısından risk oluştu.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında teyakkuza geçti. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve yolun açık tutulması amacıyla aralıksız küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların özellikle virajlı ve rampalı kesimlerde yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Sürücülere polislerden uyarı

Öte yandan Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı. Trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanlar konusunda uyarırken, hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güzergah boyunca trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının 19 Ocak tarihine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin ve uzun yol yapacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, zorunlu olmadıkça Bolu Dağı geçişinin kullanılmaması çağrısı yaptı.