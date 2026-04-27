Bolu'da 2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Bolu'nun 2 aylık bebeğin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan anne S.C. tutuklandı.
Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.
Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden E.C'nin cenazesi, Demircisopran köyünde toprağa verilmişti.