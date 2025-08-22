Bolu'da açıktan akaryakıt satışı yasaklandı

  1. Ekonomim
Bolu'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla zorunlu haller dışında, bidon, şişe gibi kaplarla ya da açıktan akaryakıt alınması ve satılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alındı.

Hareket kabiliyetini kaybetmiş araçlar ile çim biçme makinesi, ağaç kesme motoru gibi çalışma alanında kullanılması zorunlu motorlu aletler için bidon benzeri kaplarda yakıt teminine istisna tanınacak.

Tarım arazileri yakınlarında traktörler için muhafaza edilecek yedek akaryakıt da bu kapsamda değerlendirilecek.

Zorunlu haller dışında bidon ve şişe ile yakıt satışı yapılmayacak. Bu tür durumlarda satış yapılmadan önce kimlik fotokopisi alınacak ve açıktan akaryakıt alma talep formu doldurulacak.

Form, iki nüsha halinde hazırlanacak, nüshalardan biri istasyonda saklanacak, diğeri ise 24 saat içinde polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna teslim edilecek.

Akaryakıt istasyonlarının düzenlediği formlar ve kimlik bilgilerini içeren dosyalar, kolluk kuvvetlerince en geç ayda bir denetlenecek.

