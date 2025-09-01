  1. Ekonomim
Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yasaklandı

Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında girişi yasaklandı.

Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yasaklandı
Bolu İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararla, ağır tonajlı araçların şehir merkezine sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında girişi yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, kamyon, çekici ve tır gibi araçlar, cadde ve bulvarlara giremeyecek. Bu araçların sokağa park etmelerine de izin verilmeyecek.

Resmi araçlar uygulamadan muaf tutulacak

Sürücüler, araçlarını yalnızca tır parkı mevkiinde konumlandırabilecek. Yasak kapsamı dışında kalan resmi araçlar uygulamadan muaf tutulurken, acil durumlarda Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün izniyle geçiş yapılabilecek. Kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.

