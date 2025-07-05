  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu'da beyaz et tesisinde gazdan etkilenen işçiler tedavi altına alındı
Takip Et

Bolu'da beyaz et tesisinde gazdan etkilenen işçiler tedavi altına alındı

Bolu'da beyaz et fabrikasının kesimhanesindeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'da beyaz et tesisinde gazdan etkilenen işçiler tedavi altına alındı
Takip Et

Bolu’da Vakıfgeçitveren Köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasının kesimhane bölümündeki bazı işçilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, işçilerin kesimhanedeki tanktan sızan hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.

3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Merkezi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilendiği değerlendirilen 8 işçi de kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve AFAD ekiplerinin gazın tahliyesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Gündem
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
İmamoğlu’ndan iktidara: Hiçbir tehdit, gözaltı, iftira sizi kurtaramayacak, sandık gelecek!
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
DEM Parti, bugün Özgür Özel'i ziyaret edecek
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!
Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!
Gözaltındaki Zeydan Karalar’dan belediye binası önüne çağrı: Adana tutsak edilemez!
Gözaltındaki Zeydan Karalar’dan belediye binası önüne çağrı: Adana tutsak edilemez!