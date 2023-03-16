Bolu'da deprem

AFAD, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde derinliği 8 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen depremle an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saat 13.55'te Bolu merkezli, AFAD verilerine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydederek, "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.