Bolu’da kaçak altın tozu ve tarihi eser yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma eve baskın yaptı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Altın tozu, değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.