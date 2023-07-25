Bolu'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı
Bolu'da Gerede-Karabük kara yolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu 14 kişi yaralandı.
AA
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İstanbul'dan Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Ö.S'nin kullandığı 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, Gerede-Karabük kara yolunun Yunuslar köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
Yaklaşık 50 metre ilerleyen otobüs, yol kenarındaki çalılık alanda durabildi. Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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