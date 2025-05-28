Bolu'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD), Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01:13'de 8.15 kilometre derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-05-28
Saat:01:13:02 TSİ
Enlem:40.76 N
Boylam:31.63778 E
Derinlik:8.15 km
Detay:https://t.co/mYyImijN7c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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