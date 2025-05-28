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Bolu'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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Bolu'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD), Bolu merkezde 3.9 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 01:13'de 8.15 kilometre derinlikte kaydedildi. 

 

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